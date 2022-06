“Di María sarebbe Maradona in questa Serie A” (Di lunedì 20 giugno 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 20/06/2022 alle 13:22 est Il portiere italiano assicura che l’argentino sarebbe differenziale nella povera Serie A “E’ stato un giocatore costretto a rimanere all’ombra delle grandi star pur avendo le stesse caratteristiche e qualità”, dice il portiere del Parma il portiere italiano Gianluigi Buffon ha assicurato questo lunedì che l’argentino Angelo Di Mariaancora senza squadra e gol della Juventus, “sarebbe Maradona in questa Serie A”. “Di’ Maria nel campionato italiano sarebbe come Maradona, Io spiego?. Oggi la Serie A è impoverita a livello tecnico e Angelo ha un sacco di qualità. Supera gli avversari ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022)A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 20/06/2022 alle 13:22 est Il portiere italiano assicura che l’argentinodifferenziale nella poveraA “E’ stato un giocatore costretto a rimanere all’ombra delle grandi star pur avendo le stesse caratteristiche e qualità”, dice il portiere del Parma il portiere italiano Gianluigi Buffon ha assicurato questo lunedì che l’argentino Angelo Di Mariaancora senza squadra e gol della Juventus, “inA”. “Di’ Maria nel campionato italianocome, Io spiego?. Oggi laA è impoverita a livello tecnico e Angelo ha un sacco di qualità. Supera gli avversari ...

