Covid, da inizio pandemia in Bergamasca contagiato un bimbo su tre (Di lunedì 20 giugno 2022) I dati Secondo i dati di Ats su 92mila soggetti compresi tra gli 0 e i 9 anni si sono registrati circa 27mila casi. Venturelli: «Ora contagi crollati, ma anche i test sono meno». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 giugno 2022) I dati Secondo i dati di Ats su 92mila soggetti compresi tra gli 0 e i 9 anni si sono registrati circa 27mila casi. Venturelli: «Ora contagi crollati, ma anche i test sono meno».

