Clima: Salvini, 'Europa che ammazza comparto auto si suicida' (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Viva l'Europa, anche avvolgendomi nella bandiera d'Europa se serve, ma un'Europa che ammazza un comparto produttivo come quello dell'auto senza nessun vantaggio per la qualità dell'ambiente e mettendoci mani e piedi in mano alla Cina, è un'Europa di suicidi. La transizione si chiama transizione perchè uno ti dice da qui al 2045, anno per anno, riconvertendo, ti accompagno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiudendo a Parma l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Parma, 20 giu. (Adnkronos) - "Viva l', anche avvolgendomi nella bandiera d'se serve, ma un'cheunproduttivo come quello dell'senza nessun vantaggio per la qualità dell'ambiente e mettendoci mani e piedi in mano alla Cina, è un'di suicidi. La transizione si chiama transizione perchè uno ti dice da qui al 2045, anno per anno, riconvertendo, ti accompagno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, chiudendo a Parma l'iniziativa del partito 'È l'Italia che vogliamo'.

Poi è stata la volta di Matteo Salvini, quando il consenso della sua Lega ha toccato il 34 per ... Questo avvelenerà il clima e creerà enormi difficoltà al centrodestra. È presumibile che la Meloni non ... Sicilia, tensioni e mediazioni: lavori in corso per le regionali ...e non solo per votare al sondaggio lanciato da LiveSicilia è una cartina di tornasole del clima ...Meloni del dossier anti - Nello recapitato dai vertici siciliani di Lega e Forza Italia a Salvini ... Clima: Salvini, 'Europa che ammazza comparto auto si suicida' La transizione si chiama transizione perchè uno ti dice da qui al 2045, anno per anno, riconvertendo, ti accompagno". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, chiudendo a Parma ... Salvini a Draghi, in settimana i decreti benzina e siccità "Questa settimana mi aspetto dal governo il decreto benzina e siccità. L'emergenza per le famiglie è rinnovare lo sconto benzina e quello di luce-gas, e poi un decreto siccità perché ci sono agricolto ...