Caldo record 21 giugno: bollino rosso a Bolzano e Torino, arancione in 8 città (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Salgono le temperature in Italia con un Caldo da livelli record. Domani 21 giugno per l’inizio dell’estate bollino rosso per Bolzano e Torino, con allerta massima di livello 3. Mentre sarà bollino arancione, ovvero allerta di livello 2, per Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Verona. Per la giornata di mercoledì aumenterà ancora la morsa del Caldo: a Bolzano, ancora da bollino rosso, si aggiungerà Bologna; le città in arancione saranno 10, mentre quelle gialle saranno 15 e nessuna verde. E’ quanto riporta il bollettino delle ondate di calore in Italia del ministero della Salute. Il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Salgono le temperature in Italia con unda livelli. Domani 21per l’inizio dell’estateper, con allerta massima di livello 3. Mentre sarà, ovvero allerta di livello 2, per Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Verona. Per la giornata di mercoledì aumenterà ancora la morsa del: a, ancora da, si aggiungerà Bologna; leinsaranno 10, mentre quelle gialle saranno 15 e nessuna verde. E’ quanto riporta il bollettino delle ondate di calore in Italia del ministero della Salute. Il ...

