Cagliari in ritiro ad Assemini dal 3 luglio: tanti i giocatori in uscita (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Cagliari inizierà la preparazione il prossimo 3 luglio in vista del campionato di Serie B. Il ritiro è previsto ad Assemini e non in Trentino come negli anni scorsi. Alla fine del mese sono previste due amichevoli contro Strasburgo e Leeds. La squadra si ritroverà agli ordini del nuovo tecnico Fabio Liverani. Previste tante uscite nelle prossime settimane. Il primo a partire dovrebbe essere Bellanova in direzione Inter. Il Monza, invece, ha messo gli occhi su ben quattro calciatori sardi. Si tratta di Joao Pedro, Cragno, Carboni e Nandez. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Ilinizierà la preparazione il prossimo 3in vista del campionato di Serie B. Ilè previsto ade non in Trentino come negli anni scorsi. Alla fine del mese sono previste due amichevoli contro Strasburgo e Leeds. La squadra si ritroverà agli ordini del nuovo tecnico Fabio Liverani. Previste tante uscite nelle prossime settimane. Il primo a partire dovrebbe essere Bellanova in direzione Inter. Il Monza, invece, ha messo gli occhi su ben quattro calciatori sardi. Si tratta di Joao Pedro, Cragno, Carboni e Nandez. SportFace.

