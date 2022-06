Arezzo, auto in corsa travolge e uccide un canguro. L’allevamento è vietato dal 1992: Forestale in cerca dell’eventuale proprietario (Di lunedì 20 giugno 2022) Un canguro è stato investito e ucciso da auto in transito in provincia di Arezzo. É successo lungo la strada provinciale che collega il comune di Pergine Valdarno con quello di Civitella, in val di Chiana. A segnalare la presenza della carcassa dell’animale sono stati alcuni automobilisti nella mattinata di ieri, 19 giugno. Poco dopo si sono recati sul posto i carabinieri insieme ai forestali dell’Arma e ai veterinari dell’Asl. Questi ultimi, come riportato dal Corriere di Arezzo, hanno riferito che si trattava di un esemplare di wallaby, marsupiale che condivide le caratteristiche del canguro, ma ha dimensioni più piccole. É probabile che l’investimento sia avvenuto durante la notte quando l’animale è fuggito forse dalla proprietà di un privato. Sono ancora in corso le indagini per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Unè stato investito e ucciso dain transito in provincia di. É successo lungo la strada provinciale che collega il comune di Pergine Valdarno con quello di Civitella, in val di Chiana. A segnalare la presenza della carcassa dell’animale sono stati alcunimobilisti nella mattinata di ieri, 19 giugno. Poco dopo si sono recati sul posto i carabinieri insieme ai forestali dell’Arma e ai veterinari dell’Asl. Questi ultimi, come riportato dal Corriere di, hanno riferito che si trattava di un esemplare di wallaby, marsupiale che condivide le caratteristiche del, ma ha dimensioni più piccole. É probabile che l’investimento sia avvenuto durante la notte quando l’animale è fuggito forse dalla proprietà di un privato. Sono ancora in corso le indagini per ...

