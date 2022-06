Andrea Scanzi dedica l’Affondo a Matteo Berrettini: “Sull’erba è tra i tennisti più forti al mondo e uno degli italiani di cui andare più fieri” (Di lunedì 20 giugno 2022) La nuova puntata de l’Affondo di Andrea Scanzi – la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 – è dedicata a Matteo Berrettini: “uno degli italiani di cui andare più orgogliosi”. “È uno degli sportivi che adoro di più, da sempre – dice Scanzi -, da quando non era neanche ipotizzabile che andasse nella top 10 o che vincesse tutti i tornei che ha vinto”. “Oggi sta per cominciare un Wimbledon drammatico – continua il giornalista -: non più tardi di due giorni fa, Berrettini ha vinto il Queen’s, la settimana prima aveva vinto Stoccarda: nove vittorie consecutive. Sull’erba è uno dei giocatori più forti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) La nuova puntata dedi– la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 – èta a: “unodi cuipiù orgogliosi”. “È unosportivi che adoro di più, da sempre – dice-, da quando non era neanche ipotizzabile che andasse nella top 10 o che vincesse tutti i tornei che ha vinto”. “Oggi sta per cominciare un Wimbledon drammatico – continua il giornalista -: non più tardi di due giorni fa,ha vinto il Queen’s, la settimana prima aveva vinto Stoccarda: nove vittorie consecutive.è uno dei giocatori piùal ...

