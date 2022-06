“Abortire non è come uccidere” una figlia: il video shock della ginecologa (Di lunedì 20 giugno 2022) Sul web è diventato virale il video di una ginecologa che paragona letteralmente l’omicidio di un bambino, nel caso specifico la dottoressa cita il caso della piccola Elena Del Pozzo, a un aborto in gravidanza dicendo che sono esattamente la stessa cosa. Le parole scioccanti di Monica Calcagni, così si chiama la ginecologa, hanno avuto un’eco enorme su internet e sono stata anche denunciate dall’avvocata Cathy La Torre, che ha riportato integralmente il video della dottoressa sul suo profilo Instagram. “Tutti quelli che accusano la madre di Elena Del Pozzo sono poi quelli che non accusano le donne che abortiscono e ammazzano i loro figli. Solo che quelli non sono mai nati, quindi non li hanno mai tenuti in braccio, in grembo o allattati. Ma non è la stessa cosa?”, dice la donna ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 20 giugno 2022) Sul web è diventato virale ildi unache paragona letteralmente l’omicidio di un bambino, nel caso specifico la dottoressa cita il casopiccola Elena Del Pozzo, a un aborto in gravidanza dicendo che sono esattamente la stessa cosa. Le parole scioccanti di Monica Calcagni, così si chiama la, hanno avuto un’eco enorme su internet e sono stata anche denunciate dall’avvocata Cathy La Torre, che ha riportato integralmente ildottoressa sul suo profilo Instagram. “Tutti quelli che accusano la madre di Elena Del Pozzo sono poi quelli che non accusano le donne che abortiscono e ammazzano i loro figli. Solo che quelli non sono mai nati, quindi non li hanno mai tenuti in braccio, in grembo o allattati. Ma non è la stessa cosa?”, dice la donna ...

renatz12 : @LelaDipi @elio_vito Sulla battaglia ideologiche io mi incazzo, perché i fascismi non li sopporto Non vuoi abortir… - Audreyhorne77 : comunque io la 3x5 di dark non l'ho mai superata, e il collegamento della medaglietta con la S2, le lacrime. Poi a… - Ody6us : RT @Lisaonthesofa: Sono etero, ma difendo i diritti #LGBTQ. Sono bianca e occidentale, ma difendo i diritti dei migranti. Non ho mai aborti… - Janine_Cera : @Stronza Problema che Texas vuole bloccare i voli alle donne incinta. E se non sbaglio sempre li, vogliono dare sol… - PirataSamhain : RT @Lisaonthesofa: Sono etero, ma difendo i diritti #LGBTQ. Sono bianca e occidentale, ma difendo i diritti dei migranti. Non ho mai aborti… -