Viabilità Roma Regione Lazio del 19-06-2022 ore 08:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Viabilità DEL 19 GIUGNO 2022 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio

AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI E LA CIRCOLazioNE RISULTA ESSERE SCORREVOLE SULL'INTERA RETE VIARIA DELLA CAPITALE

FANNO ECCEZIONE DELE BREVI CODE SULLA FLAMINIA ALL'ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO

PRIMI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA LITORANEA TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PIU A SUD A FORMIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA DOMIZIANA IN DIREZIONE DI FORMIA

LE ALTRE NOTIZIE

COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI è ISOLA PEDONALE , DEVIATE QUINDI LE LINEE BUS DI ZONA

A FONTE NUOVA DALLE 8 A MEZZANOTTE DIVIETO DI TRASITO SU VIA ...

