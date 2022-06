Ventola su Osimhen: “Mi piace molto come giocatore”, poi il retroscena divertente (Di domenica 19 giugno 2022) Nicola Ventola, ex calciatore italiano di ruolo attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso dell’evento organizzato dal gruppo della BoboTV a Civitanova. Nella sua intervista, l’ex calciatore ha raccontato anche un retroscena legato a Victor Osimhen. FOTO: Getty Images, Osimhen Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho pagato una cifra folle per la maglia di Osimhen. All’inizio sbagliavo il suo nome e lo chiamavo “Osimei” e nessuno mi correggeva. Un giorno Antonio (Cassano ndr) mi disse che si pronunciava Osimhen e mi è rimasta questa cosa. Poi siccome è un calciatore che a me piace molto, e ha un po’ le mie caratteristiche, molto più forte, di progressione e la falcata così. Ho puntato la maglietta di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 giugno 2022) Nicola, ex calciatore italiano di ruolo attaccante, ha parlato ai microfoni di DAZN nel corso dell’evento organizzato dal gruppo della BoboTV a Civitanova. Nella sua intervista, l’ex calciatore ha raccontato anche unlegato a Victor. FOTO: Getty Images,Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho pagato una cifra folle per la maglia di. All’inizio sbagliavo il suo nome e lo chiamavo “Osimei” e nessuno mi correggeva. Un giorno Antonio (Cassano ndr) mi disse che si pronunciavae mi è rimasta questa cosa. Poi sicè un calciatore che a me, e ha un po’ le mie caratteristiche,più forte, di progressione e la falcata così. Ho puntato la maglietta di ...

