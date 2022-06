Sainz | adelante | è l' ora giusta per l' impresa - Sport - quotidiano net

(Di domenica 19 giugno 2022) Carlos, 27 anni. In questa stagione due secondi e due terzi posti ma anche tre ritiri; in quella passata fu quinto nel mondiale precedendo il compagno Charles Leclerc di Leo Turrini C'è uno ...

Pubblicità

infoitsport : Sainz, adelante: è l’ora giusta per l’impresa -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nella migliore delle ipotesi, potrà limitare i danni Insomma, forza. Fin qui lo spagnolo ha sofferto molto la coabitazione con Carletto. Non sul piano umano, i due hanno una bella relazione e ... Sainz, adelante: è l’ora giusta per l’impresa Montreal, pole Verstappen: Carlos terzo deve cercare di togliergli punti con Leclerc in ultima fila per il cambio motore. Super Alonso: 2° ...El piloto español de Ferrari no pudo lograr la 'pole' en Canadá tras un nuevo fallo en el momento decisivo. Sainz aún no ha ganado ninguna carrera en nueve grandes premios ...