Rapina ristorante a Napoli, in fuga con un complice su uno scooter (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima della scorsa mezzanotte, un uomo con il volto coperto da casco nero e mascherina chirurgica, armato di pistola, ha Rapinato un ristorante di via Montagna Spaccata nel quartiere di Pianura a Napoli. Si è fatto consegnare dal titolare l’incasso, ancora da quantificare. E’ poi fuggito a bordo di uno scooter con un complice. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bagnoli. Indagini in corso. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima della scorsa mezzanotte, un uomo con il volto coperto da casco nero e mascherina chirurgica, armato di pistola, hato undi via Montagna Spaccata nel quartiere di Pianura a. Si è fatto consegnare dal titolare l’incasso, ancora da quantificare. E’ poi fuggito a bordo di unocon un. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bagnoli. Indagini in corso. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

