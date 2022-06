PSG, Gabriel alternativa a Skriniar: concorrenza per la Juve (Di domenica 19 giugno 2022) , molto interessata al centrale dell’Arsenal Secondo quanto riportato da L’Equipe il ds del PSG Campos considera Gabriel dell’Arsenal una valida alternativa a Skriniar, difensore dell’Inter. Sul giovane difensore che si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Arsenal c’è anche la Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) , molto interessata al centrale dell’Arsenal Secondo quanto riportato da L’Equipe il ds del PSG Campos consideradell’Arsenal una valida, difensore dell’Inter. Sul giovane difensore che si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Arsenal c’è anche lantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

