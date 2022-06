Omicron, più 43% di contagi in una settimana: siamo in piena ondata estiva. Ricoveri per Covid ieri in aumento (+12), ma reparti ancora ... (Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA - siamo in piena ondata estiva, con i contagi che salgono ormai dall'inizio del mese e nell'ultima settimana sono aumentati del 43%, spinti verso l'alto dall'affacciarsi anche nelle Marche ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 19 giugno 2022) ANCONA -in, con iche salgono ormai dall'inizio del mese e nell'ultimasono aumentati del 43%, spinti verso l'alto dall'affacciarsi anche nelle Marche ...

Pubblicità

LisaTorna : @todorov_denis @Murmur1979 @borghi_claudio E pensa: non è una semplice influenza ora, con l'Omicron, figuriamoci co… - marko988_ : @fabiochiusi LongCovid che non dà più gravi problemi da almeno un anno, iniziano a esserci studi che dimostrano la… - EmMicucci : RT @Miti_Vigliero: Omicron, le reinfezioni aumentano da 6,7 a 7,4%. In salita anche incidenza e ricoveri Più a rischio i non vaccinati, i s… - Anakintech : @DiegoFusaro Non se ne può più! E poi, quando il virus non sarà più Omicron ma Pi, per esempio, provvederanno a fare un ennesimo vaccino? - alb_ricci : @Franca17178372 @4everAnnina I vaccini funzionavano a sufficienza fino alla delta (senza più una totale immunità).… -