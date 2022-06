MotoGP | GP Germania 2022 Jorge Martin il più rapido nel warm-up Dilemma gomme per la gara

Leggi su oasport

(Di domenica 19 giugno 2022) Al Sachsenring è andato in scena il-up del Gran Premio didi. Come se ci fosse bisogno di “scaldarsi”, visto che anche la Sassonia è ammantata dall’ondata di calore che sta interessando l’Europa meridionale! Scherzi a parte, i venti minuti odierni sono stati l’ultima occasione per verificare gli assetti e la messa a punto delle moto in vista delladel pomeriggio. Alla luce di quanto visto, è evidente come la scelta degli pneumatici sia considerata determinante. Il grande dubbio per ogni pilota è quale combinazione di mescole utilizzare. Una coppia di dure? Oppure una media e una dura. Nel qual caso, quale montare all’anteriore e quale al posteriore? O, addirittura, azzardare due medie? Tutti hanno girato in quest’ottica, cercare di capire qualemontare nel GP. I tempi, ...