Monfalcone | caduto da moto dopo scontro con auto pirata | morto un 57enne

commenta Eradal suo scooter dopo essere stato urtato molto probabilmente da un'auto pirata. Ricoverato all'ospedale di(Gorizia) in Rianimazione l'uomo, un 57enne, è morto. Al momento dell'...L'incidente ieri sera a Ronchi dei Legionari. Non ce l'ha fatta il 57enne che ieri èdallo scooter in via San Lorenzo a Ronchi dei Legionari . L'uomo era stato trovato ieri poco ...di,...L’uomo caduto nella notte dal suo scooter, forse a causa di un tamponamento di un’auto che non si è fermata a prestare soccorso non ce l’ha fatta. Il cuore del 57enne si è fermato all’ospedale di ...Era caduto dal suo scooter dopo essere stato urtato molto probabilmente da un'auto pirata. Ricoverato all'ospedale di Monfalcone (Gorizia) in Rianimazione l'uomo, un 57enne, è morto. Al momento dell'a ...