Mercato Milan, un ex Real Madrid nei piani di Maldini? Il clamoroso scenario (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo quanto riporta AS, la dirigenza del Milan sarebbe all’opera per regalare a Pioli un gioiellino brasiliano a parametro zero. Il Milan continua ad osservare la situazione del Mercato in uscita del Real Madrid, oltre all’interesse per Asensio già di dominio pubblico, pare che la società meneghina abbia offerto un biennale di 3 milioni di euro l’anno a Marcelo (dal 30 giugno svincolato), ormai già dato per partente e fuori dal progetto Blancos. Milan CalcioMercato Marcelo Offerta che però sembra sia già stata rispedita al mittente da parte del neo campione d’Europa, il quale probabilmente ritiene la somma ricevuta al di sotto del suo valore attuale. Non è detto che il Milan non rilanci, ma ad oggi la ricerca di un vice Theo Hernandez è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo quanto riporta AS, la dirigenza delsarebbe all’opera per regalare a Pioli un gioiellino brasiliano a parametro zero. Ilcontinua ad osservare la situazione delin uscita del, oltre all’interesse per Asensio già di dominio pubblico, pare che la società meneghina abbia offerto un biennale di 3 milioni di euro l’anno a Marcelo (dal 30 giugno svincolato), ormai già dato per partente e fuori dal progetto Blancos.CalcioMarcelo Offerta che però sembra sia già stata rispedita al mittente da parte del neo campione d’Europa, il quale probabilmente ritiene la somma ricevuta al di sotto del suo valore attuale. Non è detto che ilnon rilanci, ma ad oggi la ricerca di un vice Theo Hernandez è ...

AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - cmdotcom : #Milan, mercato bloccato e il rinnovo di #Maldini: altro che Mulino Bianco... [@GianniVisnadi] - InterJZ4Lamezia : Fiore: 'L'Inter si sta muovendo tanto sul mercato, adesso aspettiamo il colpo dal Milan' - Liguglia : @milan_corner Rip Teo, ora abbiamo un angelo in più a vegliare sui nostri colpi di mercato mai concretizzati -