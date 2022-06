LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi per la medaglia. Batterie con Benedetta Pilato, Quadarella e Ceccon! (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e streaming del 19 giugno ai Mondiali di Nuoto di Budapest – Le favorite gara per gara femminili – I favoriti gara per gara maschili – Il programma dei Mondiali di Budapest – Le speranze di medaglia dell’Italia a Budapest – La cronaca della prima giornata – Le pagelle della prima giornata – Il medagliere dei Mondiali di Budapest 2022 – Alessandro Miressi: due 100 sl sopra i 48? – Le ambizioni di Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon – Il bronzo della 4×100 stile libero Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 di Nuoto in vasca lunga alla Duna Arena di Budapest. ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, Orari, Tv e streaming del 19 giugno aididi Budapest – Le favorite gara per gara femminili – I favoriti gara per gara maschili – Il programma deidi Budapest – Le speranze didell’Italia a Budapest – La cronaca della prima giornata – Le pagelle della prima giornata – Il medagliere deidi Budapest– Alessandro Miressi: due 100 sl sopra i 48? – Le ambizioni di Nicolòe Thomas Ceccon – Il bronzo della 4×100 stile libero Buongiorno e benvenuti alladella seconda giornata di gare dei Campionati del Mondo 2021 diin vasca lunga alla Duna Arena di Budapest. ...

Pubblicità

solounastella : RT @SSportNetwork: #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Uno strepitoso Tomas #Ceccon vola in #finale nei 50 farfalla battendo il #recorditaliano… - solounastella : RT @SSportNetwork: #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Splendido #bronzo per la 4x100 sl maschile, che si piazza alle spalle di #Usa e #Austral… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Splendido #bronzo per la 4x100 sl maschile, che si piazza alle spalle di #Usa e… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: record italiano di Ceccon nei 50 farfalla! De Tullio e 4x100 sl in finale! Di… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Marco De Tullio quinto nei 400 sl! Ceccon e Martinenghi in finale! Attesa per… -