Lazio Milinkovic Savic | il serbo aspetta la chiamata giusta | pronto il sostituto

Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, si gode le vacanze e aspetta l'offerta giusta: i biancocelesti pensano già al sostituto L'avventura alla Lazio di Sergej Milinkovic Savic potrebbe essere giunta al capolinea. Il serbo è in vacanza, ma attende l'offerta giusta per dire addio alla Capitale. La valutazione che fa Lotito è altissima e anche per questo ancora i club interessati non si sono mossi concretamente. La Premier League è fortemente interessata al giocatore, tant'é che il viaggio a Londra di Tare ha lasciato presagire qualcosa. Intanto i biancocelesti valutano Loftus Cheek come sostituto. Lo riporta il Corriere dello Sport.

