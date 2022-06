In Canada safety e show | Verstappen vince duello con Sainz

Pubblicità

FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: Sainz è convinto che senza safety car avrebbe superato senza problemi Verstappen. Cosa ne pensate? #F1inGenerale #Canadi… - FinG_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #CanadianGP difficile per #Alonso il quale ha svelato anche un interessante retroscena! #F1inGenerale #Formula1 #F1 #Al… - F1inGenerale_ : Sainz è convinto che senza safety car avrebbe superato senza problemi Verstappen. Cosa ne pensate? #F1inGenerale… - F1inGenerale_ : #CanadianGP difficile per #Alonso il quale ha svelato anche un interessante retroscena! #F1inGenerale #Formula1… - FormulaPassion : #Alonso: “Sfortunati con Virtual Safety Car e problema al motore” #F1 #CanadianGP ???? -

...dopo il termine della gara di F1 in, il team principal della Red Bull Christian Horner ha ammesso: " Gli ultimi dieci giri non sono stati per niente confortevoli dopo il rientro della......volta su nove nei primi cinque di George Russell permettono alla Mercedes di tornare dalcon ... Prima della dellaCar eravamo più veloci di Sainz e Verstappen, anche se per pochi giri ...Vince anche in Canada Max Verstappen, il grande favorito della vigilia, il più veloce sin dal venerdì, poi la pole position del sabato e il successo in gara la domenica, il sesto dell’anno, il 26° del ...Montreal, 19 giugno 2022 - F1, GP di Montreal, ecco le pagelle della gara. Fa tutto bene e con l’aiuto di una safety riesce anche a mettere un po’ di ansia al dominatore olandese. 7 Russell Per una vo ...