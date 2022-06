Ginnastica: Europei ritmica, Raffaeli campionessa a cerchio e clavette, argento alla palla (Di domenica 19 giugno 2022) Tel Aviv, 19 giu. (Adnkronos) - Sofia Raffaeli vince la medaglia d'oro al cerchio con 36 punti netti. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato -già medaglia di bronzo in questo attrezzo al mondiale di Kitakyushu - nella sua prima finale di specialità di oggi al Campionato Europeo di ritmica a Tel Aviv, sale sul primo gradino del podio davanti all'israeliana Daria Atamanov – vincitrice dell'All Around di ieri – argento con 34.900 punti e alla bulgara Boryana Kaleyn, bronzo con 33.900. Il programma delle finali individuali è proseguito con la palla. In questo ottetto erano presenti due ginnaste azzurre. L'inarrestabile Sofia Raffaeli, reduce da un amaro quarto posto nel concorso generale europeo, lascia poco spazio alle rivali e colleziona la sua seconda medaglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Tel Aviv, 19 giu. (Adnkronos) - Sofiavince la medaglia d'oro alcon 36 punti netti. L'agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato -già medaglia di bronzo in questo attrezzo al mondiale di Kitakyushu - nella sua prima finale di specialità di oggi al Campionato Europeo dia Tel Aviv, sale sul primo gradino del podio davanti all'israeliana Daria Atamanov – vincitrice dell'All Around di ieri –con 34.900 punti ebulgara Boryana Kaleyn, bronzo con 33.900. Il programma delle finali individuali è proseguito con la p. In questo ottetto erano presenti due ginnaste azzurre. L'inarrestabile Sofia, reduce da un amaro quarto posto nel concorso generale europeo, lascia poco spazio alle rivali e colleziona la sua seconda medaglia ...

