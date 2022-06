(Di domenica 19 giugno 2022) E’ unmolto contento al termine del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve,ha ottenuto il secondostagionale, giungendo terzo alle spalle dell’olandese Max Verstappen e dello spagnolo Carlos Sainz, rispettivamente su Red Bull e Ferrari. Una prestazione estremamente consistente quella del britannico che sul passo gara è riuscito a esprimere il suo talento, tenendo a bada il compagno di squadra, George Russell, che mai ha potuto attaccarlo e prendersi la sua posizione. Per la cronaca, quinto posto per Charles Leclerc, in rimonta con la Ferrari dopo essere partito dall’ultima fila per aver sostituito il motore. “Stiamocon lae ...

Pubblicità

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 Lewis Hamilton: “Sto lottando tutto l’anno con la macchina, felicissimo di questo podio” - LotiratureClub : Che bello che é rivederti lì Lewis ?? #CanadianGP #Hamilton - samucapi64 : Che finale di gara!! Complimenti a Verstappen per la vittoria! Peccato Sainz (aspetto gli insulti), mancava la traz… - rizzondiego : Senza la safety car avrebbe vinto Lewis Hamilton @OfficialForHum ? #GPCanada. - OA_Sport : #F1 Lewis Hamilton: “Sto lottando tutto l’anno con la macchina, felicissimo di questo podio” -

Il sette volte campione del mondoinvece supera Alonso per il terzo posto. Intanto Verstappen mantiene la testa della corsa su Carlos Sainz. A poco più di 20 giri dall'inizio della ...A completare il podio il redivivo, che per la prima volta in stagione precede George Russell nel circuito che l'ha visto sette volte vincitore. Verstappen sale a quota 175 punti, a +...MONTREAL - Il nono Gran Premio stagionale di Formula 1, disputatosi sul circuito canadese di Montréal, è stato vinto da Max Verstappen. Il pilota della Red Bull – autore del sesto sigillo di questo 20 ...“Davvero travolgente a livello emotivo questo terzo posto, quest’anno è stata una battaglia per me con la macchina e con il team abbiamo detto sempre di non mollare. Gli altri sono più veloci ma noi c ...