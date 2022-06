F1, le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Canada 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP di Canada 2022, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022. Di seguito le nuove graduatorie. Vince Verstappen davanti a Sainz e Hamilton. LA CLASSIFICA piloti AGGIORNATA Max Verstappen 175 Sergio Perez 129 Charles Leclerc 126 George Russell 111 Carlos Sainz 102 Lewis Hamilton 77 Lando Norris 50 Valtteri Bottas 44 Esteban Ocon 39 Fernando Alonso 22 Pierre Gasly 16 Kevin Magnussen 15 Daniel Ricciardo 15 Sebastian Vettel 13 Yuki Tsunoda 11 Alexander Albon 3 Lance Stroll 3 Guanyu Zhou 3 Nicholas Latifi 0 Mick Schumacher 0 LA CLASSIFICA costruttori AGGIORNATA Red Bull 304 Ferrari 228 Mercedes 188 McLaren 65 Alpine 61 Alfa Romeo 47 AlphaTauri 27 Aston Martin ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Leil GP di, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. Di seguito le nuove graduatorie. Vince Verstappen davanti a Sainz e Hamilton. LA CLASSIFICAAGGIORNATA Max Verstappen 175 Sergio Perez 129 Charles Leclerc 126 George Russell 111 Carlos Sainz 102 Lewis Hamilton 77 Lando Norris 50 Valtteri Bottas 44 Esteban Ocon 39 Fernando Alonso 22 Pierre Gasly 16 Kevin Magnussen 15 Daniel Ricciardo 15 Sebastian Vettel 13 Yuki Tsunoda 11 Alexander Albon 3 Lance Stroll 3 Guanyu Zhou 3 Nicholas Latifi 0 Mick Schumacher 0 LA CLASSIFICAAGGIORNATA Red Bull 304 Ferrari 228 Mercedes 188 McLaren 65 Alpine 61 Alfa Romeo 47 AlphaTauri 27 Aston Martin ...

