F1, GP Canada 2022. Wolff: “Sulla strada giusta, Hamilton ad un certo punto più veloce di Verstappen e Sainz” (Di domenica 19 giugno 2022) “Per la gara abbiamo scelto di preparare due assetti diversi per Russell ed Hamilton, più carico per il primo e con un’ala con meno incidenza per il secondo. Lewis, in un momento della gara, andava persino più veloce di chi gli stava davanti, e questa è una bella notizia. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma credo che siamo Sulla strada giusta“. Queste le parole di Toto Wolff ai microfoni di Sky Sports UK al termine del GP di Canada 2022, nono appuntamento del mondiale di Formula 1. La Mercedes ha infatti raccolto un ottimo risultato, portando Hamilton sul podio e con Russell, che si conferma unico pilota a finire sempre in top-5 in gara, appena dietro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) “Per la gara abbiamo scelto di preparare due assetti diversi per Russell ed, più carico per il primo e con un’ala con meno incidenza per il secondo. Lewis, in un momento della gara, andava persino piùdi chi gli stava davanti, e questa è una bella notizia. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma credo che siamo“. Queste le parole di Totoai microfoni di Sky Sports UK al termine del GP di, nono appuntamento del mondiale di Formula 1. La Mercedes ha infatti raccolto un ottimo risultato, portandosul podio e con Russell, che si conferma unico pilota a finire sempre in top-5 in gara, appena dietro. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEE ??Che gara in Canada I risultati ? - SkySportF1 : ? Il comunicato FIA sui cambi dei componenti per Leclerc e Sainz ? - SkySportF1 : Formula 1, Mondiale 2022: le classifiche dopo il GP Canada a Montreal #SkyMotori #F1 #Formula1 #CanadianGP - Eurosport_IT : Con 13 gare ancora da disputare, per Charles il Mondiale è ancora tutto da scrivere ???? ?? - sportface2016 : #F1, #CanadianGP. #Wolff: 'Siamo sulla strada giusta, ad un certo punto della gara #Hamilton era più veloce di… -