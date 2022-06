(Di domenica 19 giugno 2022) Si chiude la prima giornata dell’Europeo. Dopo che ieri era sceso in campo il Gruppo A, con l’Italia vincente, oggi è il turno del Gruppo B. Nella gara delle 18:00,fermano il risultato sul 2-2 in un gran match. Il gol arriva subito in apertura, con la rete del milanista Marko Lazetic. 10 minuti dopo la pareggia Oscar Gloch per. Nel secondo tempo, al minuto 74?, è nuovamentea trovare il gol, questa volta con la rete di Said Ibrahim Ahmed. Quando sembra tutto finito però, latrova l’insperato gol del pareggio, al minuto 93?, firmato da Stefan Lekovic. 2-2 finale. Alle 20:00 invece,batte i pari età delsenza troppi patemi. Un gol a tempo per gli inglesi, che nel primo sbloccano il ...

sportface2016 : #Europei #Under19: l’#Inghilterra passa con l’#Austria, tra #Serbia ed #Israele è 2-2 - 100x100Napoli : Europei Under19: bene l’Italia all’esordio, anche Ambrosino in campo - PagineRomaniste : #Under19, l'#Italia vince contro la #Romania grazie al gol di #Volpato. Gli Europei partono bene #ASRoma - sportface2016 : #Europei #Under19: l’#Italia batte 2-1 la #Romania e inizia al meglio la competizione - SerieBNewsCom : L'#Italia #Under19 parte col piede giusto -

Esordio vincente per l'Italia nell'Europeoin corso di svolgimento in Slovacchia. Gli azzurrini di mister Nunziata hanno sconfitto la Romania 2 - 1 con i gol tutti nella ripresa di Baldanzi (I) al 47 , Andronache (R) al 53 e Volpato (...Commenta per primo Un esordio più che convincente. La Francia ha dominato la partita inaugurale degliUnder 19 in Slovacchia. A Trnava, contro i padroni di casa della Slovacchia, è finita 0 - 5 , con Ange - Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma, in vetrina con una bella doppietta. Altri ...Si chiude la prima giornata dell'Europeo Under19. Dopo che ieri era sceso in campo il Gruppo A, con l'Italia vincente, oggi è il turno del Gruppo B.Giuseppe Ambrosino vince con la Nazionale Under 19. L’attaccante del Napoli Primavera di scena nel match Italia-Romania, debutto dei campionati europei, terminato col successo azzurro per 2-1.