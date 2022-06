Emergenza gas | la Germania tradisce le promesse green e torna a puntare sul carbone | «Scelta amara»

(Di domenica 19 giugno 2022) Tra le misure d’adottate per fronteggiare i recenti tagli alle forniture di gas russo, laaumenterà l’utilizzo delle centrali elettriche a. È questa la decisione del governo tedesco, comunicata attraverso le parole del ministro dell’Economia ecologica, Robert Habeck: «Per ridurre il consumo di gas è necessario utilizzarne meno per generare elettricità. Invece, le centrali elettriche adovranno essere utilizzate di più», si legge in una nota del Ministero. «È una decisione, ma è essenziale per ridurre i consumi di gas», ha commentato Habeck. Ladire ad affidarsi al, infatti, è un capovolgimento della presa di posizione della coalizione di governo – dove sono presenti i Verdi – che ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Germania adotterà misure di emergenza per garantire la fornitura di gas di fronte ai recenti tagli degli approvv… - MediasetTgcom24 : La Germania annuncia misure d'emergenza dopo il taglio del gas russo #Germania #gas - Tigre581 : Berlino annuncia misure d'emergenza dopo il taglio del gas russo - lana_carlotta : RT @MediasetTgcom24: La Germania annuncia misure d'emergenza dopo il taglio del gas russo #Germania #gas - paoloNPI : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Stoltenberg: 'Il conflitto può durare anni'. Medvedev: 'L'Ue potrebbe… -

Nel frattempo dobbiamo rimanere uniti per vincere in Ue la battaglia sul tetto massimo al prezzo del, per contrastare le speculazioni e tutelare famiglie e imprese italiane. Davanti a uno ...Martedì riunione tecnica del Comitato diche valuterà il passaggio allo stato di allerta. Eni in Qatar entra nel più grande progetto al mondo di...Todde attacca Di Maio: "Persegue obiettivi personali", lui ribatte: "Dal M5s posizioni che mettono in difficoltà il governo". Si riunisce il consiglio nazionale, e si parla di espulsione ...Berlino abbandona i propositi green e punta sul carbone. Il ministro dell'Economia ecologia Robert Habeck: “Una decisione amara per noi” ...