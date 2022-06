Classifica Mondiale costruttori F1 2022: Ferrari guadagna 4 punti sulla Red Bull a Montreal (Di domenica 19 giugno 2022) Classifica Mondiale costruttori F1 2022 1. Red Bull 304 2. Ferrari 228 3. Mercedes 188 4. McLaren 65 5. Alpine 51 6. Alfa Romeo 51 7. AlphaTauri 27 8. Aston Martin 16 9. Haas 15 10. Williams 3 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)F11. Red304 2.228 3. Mercedes 188 4. McLaren 65 5. Alpine 51 6. Alfa Romeo 51 7. AlphaTauri 27 8. Aston Martin 16 9. Haas 15 10. Williams 3 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

