Bradley Cooper | la sua dipendenza da cocaina durante le riprese di Alias

(Di domenica 19 giugno 2022) Nel corso di una chiacchierata con Jason Bateman per il podcast Smartless,ha parlato della suadasul set di. Recentemente,ha parlato più volte della suadaledi. La serie creata da J.J. Abrams aveva come star Jennifer Garner ed è andata in onda negli Stati Uniti dal 2001 al 2006. Come riportato da Comic Book,ha scelto di affrontare quest'argomento nel corso della sua partecipazione al podcast Smartless, condotto da Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes. All'epoca di, l'attore di A Star is Born tendeva a ...

Recentemente, ha parlato più volte della sua dipendenza da cocaina durante le riprese di Alias. La serie creata da J. J. Abrams aveva come star Jennifer Garner ed è andata in onda negli Stati Uniti dal 2001 al 2006. L'attore Bradley Cooper ha parlato di uno dei periodi più bui e tormentati della sua vita e carriera, svelando che durante le riprese di Alias, la serie tv con Jennifer Garner dove interpretava Will... Nel corso di una chiacchierata con Jason Bateman per il podcast Smartless, Bradley Cooper ha parlato della sua dipendenza da cocaina sul set di Alias.