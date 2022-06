Bonus 200 euro, serve questa domanda per averlo: ecco chi deve presentarla (Di domenica 19 giugno 2022) Il Bonus 200 non è più automatico per alcune categorie. Per chi vuole ottenerlo ha bisogno di compilare e presentare un determinato modulo. ecco che cosa c’è da sapere in merito. L’erogazione di questo Bonus è arrivato in concomitanza con il decreto aiuti emesso dal governo italiano per aiutare i lavoratori, le famiglie e le imprese che stanno vivendo un periodo non facile, economicamente parlando. Si è parlato subito dell’erogazione automatica dell’assegno, ma le cose sono leggermente cambiate. Adesso alcune categorie devono presentare un documento. fonte foto: AdobeStockLa guerra in Ucraina ha sconvolto la fragile ripresa economica che era iniziata dopo il disastro della pandemia. Innescando così una devastante crisi umanitaria in tutta europa, dove l’Italia non è stata esclusa da ... Leggi su chenews (Di domenica 19 giugno 2022) Il200 non è più automatico per alcune categorie. Per chi vuole ottenerlo ha bisogno di compilare e presentare un determinato modulo.che cosa c’è da sapere in merito. L’erogazione di questoè arrivato in concomitanza con il decreto aiuti emesso dal governo italiano per aiutare i lavoratori, le famiglie e le imprese che stanno vivendo un periodo non facile, economicamente parlando. Si è parlato subito dell’erogazione automatica dell’assegno, ma le cose sono leggermente cambiate. Adesso alcune categorie devono presentare un documento. fonte foto: AdobeStockLa guerra in Ucraina ha sconvolto la fragile ripresa economica che era iniziata dopo il disastro della pandemia. Innescando così una devastante crisi umanitaria in tuttapa, dove l’Italia non è stata esclusa da ...

