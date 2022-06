Bambini Tamagotchi e maternità virtuale | per ridurre la sovrappopolazione mondiale

(Di domenica 19 giugno 2022)comenel regno del Metaverso per appagare il desiderio con una. Dai social virtuali, alle lezioni scolastiche DAD in modalità realtà aumentata, al sesso. Il regno del Metaverso sembra estendersi a macchia d’olio, invadendo ogni sfera della vita privata dei singoli cittadini. Il futuro, sotto al vessillo dell’Intelligenza artificiale, è ologrammatico. -Collegandosi in rete sarà possibile fare esperienze “reali” stando fermi. Basterà indossare un visore e guanti con sensori per viaggiare nel mondo, incontrare persone con le quali bere e fumare una sigaretta, baciarsi e fare sesso. Premonitrice dei tempi, la scena di sesso di “Demolition man” del 1993, tra Sylvester Stallone e Sandra Bullock.Così come i ...

...nell'industria dell'intrattenimento e nelle applicazioni mediche." Sembra infatti che aiin ... Li vende come giocattoli l'azienda giapponese Bandai, quella del celebre, l'esserino ...Per i più giovani: ilè un gioco elettronico giapponese, molto in voga alla fine degli ... avranno sembianze e comportamenti praticamente identici a quelli deiin carne e ossa. E ... Generazione 'Tamagotchi': allevare figli nel metaverso sarà una realtà In un suo recente saggio dal Titolo “Al by Design: A Plan for Loving with Artificial Intelligence” la psicologa comportamentale Catriona Campbell, ha approfondito il tema ...Il concetto di famiglia assume dimensioni transumane in risposta alla moderna digitalizzazione e al metaverso.