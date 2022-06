Avella la smetta di giocare con le glorie della Salernitana

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 19 giugno 2022) di Tommaso D’Angelo Io capisco che per fare politica non si guarda in faccia a nessuno. Non mi scandalizzo. Ci sono però delle storie, dei personaggi, che appartengono alla città. Appartengono ai tifosi granata visto che parliamo di. Rino, che non è l’assessore allo sport, continua a cavalcare la storia granata, cercando mettere il cappello anche sulle iniziative degli stessi tifosi. Scavalcando con personalissimi comunicati stampa anche l’amministrazione comunale e il sindaco Napoli, trattato come un garzone di bottega. Intanto precisiamo che l’iniziativa che riguarda Bruno Somma è dell’associazionedoc. E lo scorso anno lo stesso Massimo Staglioli ne parlò con l’ex assessore Nino Savastano e il sindaco Napoli che diedero via libera alla richiesta, unendola con quella di Enzo Todaro, presidente dei ...