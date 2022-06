Una Vita, anticipazioni 19 giugno 2022: una brutta notizia (Di sabato 18 giugno 2022) Liberto si vedrà costretto a dare una brutta notizia alla moglie e alla cognata. L'uomo, nel corso della puntata Una Vita in onda il 19 giugno 2022 (qui le anticipazioni al 25 giugno), riferirà alle due donne che per poter pagare i lavori di ristrutturazione dovranno usare i risparmi di famiglia e stringere ancora la cinghia. Nel frattempo, Guillermo chiederà un appuntamento a Azucena, la ragazza accetterà? Scopriamolo. anticipazioni Una Vita 19 giugno 2022: Liberto farà una comunicazione alle Rubio La situazione economica della famiglia Seler-Rubio è davvero difficile e Liberto farà di tutto per cercare di risollevarla, ma le cose sembreranno andare sempre peggio. Il giovane, per far fronte ai lavori ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 18 giugno 2022) Liberto si vedrà costretto a dare unaalla moglie e alla cognata. L'uomo, nel corso della puntata Unain onda il 19(qui leal 25), riferirà alle due donne che per poter pagare i lavori di ristrutturazione dovranno usare i risparmi di famiglia e stringere ancora la cinghia. Nel frattempo, Guillermo chiederà un appuntamento a Azucena, la ragazza accetterà? Scopriamolo.Una19: Liberto farà una comunicazione alle Rubio La situazione economica della famiglia Seler-Rubio è davvero difficile e Liberto farà di tutto per cercare di risollevarla, ma le cose sembreranno andare sempre peggio. Il giovane, per far fronte ai lavori ...

