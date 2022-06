Ultime Notizie – Furgone travolge passanti a Napoli, uno muore: fermato 29enne (Di sabato 18 giugno 2022) E’ stato sottoposto a fermo di pm il 29enne sospettato di essere la persona alla guida del Furgone che ieri pomeriggio, in due distinte circostanze nei comuni di Volla e Cercola nel napoletano, ha investito volontariamente 3 persone, due donne e un uomo. Quest’ultimo, 73 anni, è morto in ospedale in serata. Il 29enne deve rispondere di omicidio, tentato omicidio e furto. Dopo l’esecuzione del fermo, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono ancora ricoverate all’Ospedale del Mare le due donne investite ieri. La prima a essere stata travolta dal Furgone è stata una donna di 40 anni a Volla, che al momento è in attesa di ricovero in chirurgia per la frattura del femore e per un ematoma al rene. Il secondo episodio è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) E’ stato sottoposto a fermo di pm ilsospettato di essere la persona alla guida delche ieri pomeriggio, in due distinte circostanze nei comuni di Volla e Cercola nel napoletano, ha investito volontariamente 3 persone, due donne e un uomo. Quest’ultimo, 73 anni, è morto in ospedale in serata. Ildeve rispondere di omicidio, tentato omicidio e furto. Dopo l’esecuzione del fermo, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono ancora ricoverate all’Ospedale del Mare le due donne investite ieri. La prima a essere stata travolta dalè stata una donna di 40 anni a Volla, che al momento è in attesa di ricovero in chirurgia per la frattura del femore e per un ematoma al rene. Il secondo episodio è ...

