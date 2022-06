The Performer, successo al Teatro De Filippo di Arzano per il gruppo di Lucia Attanasio (Di sabato 18 giugno 2022) Teatro De Filippo di Arzano in delirio per i suoi “Performers”, con la direzione artistica di Lucia Attanasio applaudita dal suo pubblico per il definitivo ritorno alla normalità. Soprattutto se si pensa agli ultimi due anni di oblio a cui sono stati sottoposti gli artisti ed i giovani ballerini. Ma ora finalmente si è riaperto il sipario ed il Teatro De Filippo è stato senz’altro solo l’inizio di una nuova avventura che nessuno vorrà più interrompere. Ma andiamo con ordine, partendo dal 2014 quando “The Performer” è stato fondato da Lucia Attanasio e che, negli anni, ha portato in dote docenti e coreografi di lunga tradizione con il progetto “All in Danza” che ospita artisti di fama internazionale ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022)Dediin delirio per i suoi “s”, con la direzione artistica diapplaudita dal suo pubblico per il definitivo ritorno alla normalità. Soprattutto se si pensa agli ultimi due anni di oblio a cui sono stati sottoposti gli artisti ed i giovani ballerini. Ma ora finalmente si è riaperto il sipario ed ilDeè stato senz’altro solo l’inizio di una nuova avventura che nessuno vorrà più interrompere. Ma andiamo con ordine, partendo dal 2014 quando “The” è stato fondato dae che, negli anni, ha portato in dote docenti e coreografi di lunga tradizione con il progetto “All in Danza” che ospita artisti di fama internazionale ...

