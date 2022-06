Roma, Zaniolo: “Anno davvero molto positivo con un trofeo importante” (Di sabato 18 giugno 2022) Roma, Zaniolo- Ha parlato ai microfoni di SportWeek Zaniolo, perno della squadra Roma che davvero rilasciato delle grandi dichiarazioni. LE SUE PAROLE “Quest’Anno è andato molto bene, dal punto di vista fisico ho avuto pochissimo problemi dopo due infortuni molto gravi ed era questo il focus. Era fondamentale non fermarsi, era fondamentale riprendere continuità, tornare a essere un calciatore e mettere dentro prestazioni come ho fatto. Era da folli pensare che tornassi in campo e riuscissi a fare 25/30 gol, sono contento di com’è andata, dei miei otto. Con trofeo. La Conference League era il nostro obiettivo e l’abbiamo portata a casa. Sono felicissimo”. Le parole di Zaniolo fAnno ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 giugno 2022)- Ha parlato ai microfoni di SportWeek, perno della squadracherilasciato delle grandi dichiarazioni. LE SUE PAROLE “Quest’è andatobene, dal punto di vista fisico ho avuto pochissimo problemi dopo due infortunigravi ed era questo il focus. Era fondamentale non fermarsi, era fondamentale riprendere continuità, tornare a essere un calciatore e mettere dentro prestazioni come ho fatto. Era da folli pensare che tornassi in campo e riuscissi a fare 25/30 gol, sono contento di com’è andata, dei miei otto. Con. La Conference League era il nostro obiettivo e l’abbiamo portata a casa. Sono felicissimo”. Le parole di...

Pubblicità

andreapurgatori : Caro #Zaniolo, t’abbiamo curato, t’abbiamo aspettato, ora te ne vuoi andare a vendere automobili? Vai, questa non è… - sergiocarloni_ : nonostante le parole di ieri sono comunque convinto che zaniolo rimarrà alla roma. sensazione mia. - ChiaraBorzi : RT @andreapurgatori: Caro #Zaniolo, t’abbiamo curato, t’abbiamo aspettato, ora te ne vuoi andare a vendere automobili? Vai, questa non è un… - ZonaBianconeri : RT @MattRini96: Vorrei sapere dal @CorSport perché la foto tra #zaniolo e #chiesa deve esaltare i tifosi della #juventus e non quelli della… - com_notizie : Da qualche giorno si parla di riunioni in programma o addirittura avvenute, ma è falso. Il manager del giocatore è… -