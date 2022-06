Omicidio Elena Del Pozzo | la madre | “L’ho uccisa io da sola nel campo”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 18 giugno 2022) . Questa è l’ultima dichiarazione resa durante l’interrogatorio Sono trapelate alcune indiscrezioni sull’ultimo interrogatorio a cui è stata sottoposta Martina Patti, la 23 che ha ucciso a coltellate la figlia di 5 anniDel. La donna ha sostanzialmente confermato di essere l’unica persona coinvolta nell’e di averlaneldove poi la piccola è stata ritrovata. La procura fa sapere che «adesso non ci resta che attendere l’esito degli accertamenti tecnici, già sollecitati, e quelli dell’autopsia». Tuttavia, restano in sospeso ancora alcuni aspetti dell’intera vicenda, poiché nel racconto della donna vi sarebbero “tanti non ricordo” che gli inquirenti ritengono “pretestuosi”. Leggi anche: MORTEDEL, PARLA IL PADRE: “UN ...