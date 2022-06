Omicidio Elena Dal Pozzo, convalidato il fermo della madre. I risultati choc dell'autopsia (Di sabato 18 giugno 2022) Elena Del Pozzo è stata uccisa dalla mamma Martina Patti, rea confessa, con 11 coltellate. E' quanto si apprende da fonti della Procura sui primi esiti dell'autopsia. I colpi alla piccola di 5 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022)Delè stata uccisa dalla mamma Martina Patti, rea confessa, con 11 coltellate. E' quanto si apprende da fontiProcura sui primi esiti. I colpi alla piccola di 5 anni ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? Resta in carcere Martina #Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia Elena, di 5 anni. Lo ha deciso il… - rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - ultimenews24 : (Adnkronos) - Sono più di 11 le coltellate inferte alla piccola Elena Del Pozzo. Dell'omicidio è accusata la madre… - _fireproofxx : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… -