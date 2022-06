Naike Rivelli una furia contro Chiara Ferragni | “Non credo a ciò che dice”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 18 giugno 2022) La figlia di Ornella Muti, ovveroin questi giorni si è scagliata. Ma per quale motivo? Non è la prima volta che succede.è sicuramente conosciuta per essere la figlia di una famosissima attrice quale Ornella Muti. In tutti questi anni la donna è stata sicuramente al centro del gossip e sotto i riflettori per via della sua storia d’amore con il figlio di Albano Carrisi, Yari, ma non solo. Ha fatto anche tanto parlare di se per i suoi scatti senza veli pubblicati sul suo profilo social. Ad ogni modo, in questi giorni sembra che la figlia della famosa Ornella Muti sia tornata sotto i riflettori per aver criticato in modo anche piuttosto duro una delle influencer più amate e più seguite al mondo. Stiamo parlando ...