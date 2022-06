MotoGP, Fabio Quartararo: “Fondamentale partire in prima fila al Sachsenring. Le gomme? Devo ancora decidere” (Di sabato 18 giugno 2022) Fabio Quartararo non sbaglia un colpo e festeggia dopo aver centrato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato del Sachsenring, oggi in condizioni di caldo torrido (34°) come raramente si vede a queste latitudini, il campione del mondo in carica ha nuovamente estratto il massimo dalla sua Yamaha, gettando anche solide basi in vista della gara di domani. Il nativo di Nizza, infatti, ha concluso la sua Q2 con il crono di 1:20.007 ad appena 76 millesimi di distanza dalla splendida pole position del “solito” Francesco Bagnaia. La prima fila, poi, la completa il suo connazionale Johann Zarco, confermando come la Ducati sia dominante su questa pista, con sei moto nelle prime otto posizioni della griglia ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)non sbaglia un colpo e festeggia dopo aver centrato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato del, oggi in condizioni di caldo torrido (34°) come raramente si vede a queste latitudini, il campione del mondo in carica ha nuovamente estratto il massimo dalla sua Yamaha, gettando anche solide basi in vista della gara di domani. Il nativo di Nizza, infatti, ha concluso la sua Q2 con il crono di 1:20.007 ad appena 76 millesimi di distanza dalla splendida pole position del “solito” Francesco Bagnaia. La, poi, la completa il suo connazionale Johann Zarco, confermando come la Ducati sia dominante su questa pista, con sei moto nelle prime otto posizioni della griglia ...

