Morata | Messias | Piatek eTempo scaduto per i riscatti | cosa succede ora?

Morata, Messias, Piatek e...Tempo scaduto per i riscatti: cosa succede ora? (Di sabato 18 giugno 2022) In Serie A è tempo di fare le valigie. Qualcuno dovrà provvedere a un trasloco, ormai definitivo. Qualcun altro dovrà invece fare rientro a casa, dopo un'avventura durata appena una stagione. La ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 giugno 2022) In Serie A è tempo di fare le valigie. Qualcuno dovrà provvedere a un trasloco, ormai definitivo. Qualcun altro dovrà invece fare rientro a casa, dopo un'avventura durata appena una stagione. La ...

Pubblicità

artedabola : RT @Gazzetta_it: Morata, Messias, Piatek e...Tempo scaduto per i riscatti: cosa succede ora? - Gazzetta_it : Morata, Messias, Piatek e...Tempo scaduto per i riscatti: cosa succede ora? - Torrenapoli1 : Il Piemonte rinnova #DeSciglio, per ora non riscatta #Morata (aveva inserito Kean) e resta in attesa di #Pogba Il… - CiaCecy : RT @Bubu_Inter: Milan: Leao, Rebic, Giroud, Ibra, Messias, Diaz, Salecoso, Casticoso Juve: Vlahovic, Morata, Chiesa, Kean e Dybala (fino a… - Bubu_Inter : Milan: Leao, Rebic, Giroud, Ibra, Messias, Diaz, Salecoso, Casticoso Juve: Vlahovic, Morata, Chiesa, Kean e Dybala… -