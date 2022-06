Meteo, le previsioni del weekend del 18-19 giugno: Scipione cresce, picchi oltre 35 gradi (Di sabato 18 giugno 2022) L'anticiclone africano Scipione persiste sulla penisola. Nel weekend sono previste temperature in netto aumento con picchi massimi oltre i 35 gradi: circa 10 gradi in più rispetto alla media del periodo. Tra sabato 18 e domenica 19 giugno le pianure del Nord (specialmente Torino, Milano e Bologna) e i settori tirrenici di Toscana, Lazio e Sardegna saranno particolarmente interessati dall'ondata di calore. (LE previsioni) Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022) L'anticiclone africanopersiste sulla penisola. Nelsono previste temperature in netto aumento conmassimii 35: circa 10in più rispetto alla media del periodo. Tra sabato 18 e domenica 19le pianure del Nord (specialmente Torino, Milano e Bologna) e i settori tirrenici di Toscana, Lazio e Sardegna saranno particolarmente interessati dall'ondata di calore. (LE

