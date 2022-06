Mertens sul suo futuro a Napoli: “Potrebbe succedere, non è ancora deciso!” (Di sabato 18 giugno 2022) Al termine del match tra il suo Belgio e la Polonia, Dries Mertens ha rilasciato un’intervista ad HLN Sport. Tra i diversi temi toccati, il centravanti del Napoli, ha parlato anche della sua possibile permanenza in maglia azzurra. Ecco le sue parole sul futuro: “Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo.” Mertens Napoli futuro Parole che riaccendono le speranze dei tifosi partenopei, i quali accetterebbero volentieri una permanenza in azzurro del belga, che nel corso dei 9 anni trascorsi al ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 giugno 2022) Al termine del match tra il suo Belgio e la Polonia, Driesha rilasciato un’intervista ad HLN Sport. Tra i diversi temi toccati, il centravanti del, ha parlato anche della sua possibile permanenza in maglia azzurra. Ecco le sue parole sul: “Non sodove andrò a giocare. Non so se sarà alo in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo.”Parole che riaccendono le speranze dei tifosi partenopei, i quali accetterebbero volentieri una permanenza in azzurro del belga, che nel corso dei 9 anni trascorsi al ...

