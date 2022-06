Lo sfogo dell’ex GF Roberta Beta: “Da un anno non lavoro, autostima sotto i piedi” (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – L’ex concorrente della prima edizione del ‘Grande Fratello’, Roberta Beta, ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l’autostima che sprofonda. “Oggi la mia giornata è vuota – ha detto in un video pubblicato su Instagram – perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”, ha concluso con un’espressione di delusione. Roberta ha partecipato all’edizione di esordio del reality show su Canale 5, nel 2000, e negli anni successivi ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – L’ex concorrente della prima edizione del ‘Grande Fratello’,, ha postato unosui social sulche manca e l’che sprofonda. “Oggi la mia giornata è vuota – ha detto in un video pubblicato su Instagram – perché manca il. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è unche non. Cioè faccio cose, ne faccio tante ma ilretribuito manca e francamente l’va a finire. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”, ha concluso con un’espressione di delusione.ha partecipato all’edizione di esordio del reality show su Canale 5, nel 2000, e negli anni successivi ha ...

