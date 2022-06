LIVE Berrettini-Van de Zandschulp | ATP Queen’s 2022 in DIRETTA | via i teloni sul Campo Centrale! Si prova a cominciare

Leggi su oasport

(Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.22 Intanto è stato sorteggiato il tabellone di Eastbourne: testa di serie #2 per Jannik Sinner e bye al primo turno. Attende uno tra Tommy Paul e Francisco Cerundolo al secondo turno: il finalista in carica Lorenzo Sonego aspetta un qualificato. 14.19 Via ia Londra! Con un po’ ritardo ma a breve si dovrebbe. 14.09 Restate con noi in attesa di nuovi sviluppi sull’inizio del programma dei match al! 14.06 Dovrebbe durare poco la pioviggine inglese: si attendono sviluppi a Londra. 14.03 Piove a Londra!centrale coperto per evitare di rovinare l’erba. 14.00 Manca pochissimo all’inizio della prima semifinale! 13.58 Per quanto riguarda la Race verso Torino, il romano è 16^ e con un successo volerebbe in 13esima ...