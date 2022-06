Ladro entra in casa di notte ma anziana lo affronta: preso un 36enne napoletano (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato arrestato il Ladro che, la scorsa notte, ha tentato una rapina in casa di un’anziana a Somma Vesuviana (Napoli). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era entrato non armato quando è stato sorpreso dalla 76enne. Tra i due è nata una colluttazione conclusasi con la fuga del Ladro. L’anziana in un primo momento sembrava avesse subìto solo delle contusioni alla testa non preoccupanti: nelle ore successive si è scoperto che invece aveva un ematoma subdurale al cranio, da qui il ricovero in ospedale. A finire in manette Giovanni Aliperta, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici; l’identificazione si è avuta anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza acquisiti. L’uomo è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato arrestato ilche, la scorsa, ha tentato una rapina indi un’a Somma Vesuviana (Napoli). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo erato non armato quando è stato sordalla 76enne. Tra i due è nata una colluttazione conclusasi con la fuga del. L’in un primo momento sembrava avesse subìto solo delle contusioni alla testa non preoccupanti: nelle ore successive si è scoperto che invece aveva un ematoma subdurale al cranio, da qui il ricovero in ospedale. A finire in manette Giovanni Aliperta, 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici; l’identificazione si è avuta anche grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza acquisiti. L’uomo è ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Ladro entra in casa di notte ma #Anziana lo affronta: preso un 36enne napoletano ** - corrmezzogiorno : #Napoli Somma Vesuviana, ladro entra in casa di notte e anziana lo affronta. La 76enn... - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Somma Vesuviana, entra in casa di notte ma anziana lo affronta - cuba98w : RT @NapoliToday: #Cronaca Entra in casa di un'anziana per derubarla, ma la 76enne lo mette in fuga dopo una colluttazione - NapoliToday : #Cronaca Entra in casa di un'anziana per derubarla, ma la 76enne lo mette in fuga dopo una colluttazione… -