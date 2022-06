Guenda Goria: “Momento peggiore dell’anno”, cosa le è accaduto (Di sabato 18 giugno 2022) La figlia di Maria Teresa Ruta particolarmente scossa in questi giorni: ecco cosa è accaduto alla bella Guenda Goria Il matrimonio in arrivo, il lavoro che va e la vita che scorre bene. Nonostante una situazione positiva, per Guenda Goria non sono giorni semplicissimi e la figlia di Maria Teresa Ruta, con la quale ha condiviso il cammino nel GF Vip 5, ha rotto il silenzio in alcune stories, dove ha spiegato come questi in realtà siano giorni particolarmente complicati storicamente per Guenda: “Non so voi ma il caldo mi rende particolarmente nervosa. Giugno è sempre stato il Momento peggiore per me, è il mio anticompleanno, forse mi ricorda la fine della scuola e a me questa cosa non piaceva, volevo imparare. Forse gli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 giugno 2022) La figlia di Maria Teresa Ruta particolarmente scossa in questi giorni: eccoalla bellaIl matrimonio in arrivo, il lavoro che va e la vita che scorre bene. Nonostante una situazione positiva, pernon sono giorni semplicissimi e la figlia di Maria Teresa Ruta, con la quale ha condiviso il cammino nel GF Vip 5, ha rotto il silenzio in alcune stories, dove ha spiegato come questi in realtà siano giorni particolarmente complicati storicamente per: “Non so voi ma il caldo mi rende particolarmente nervosa. Giugno è sempre stato ilper me, è il mio anticompleanno, forse mi ricorda la fine della scuola e a me questanon piaceva, volevo imparare. Forse gli ...

Pubblicità

vincycernic2 : Cleopatra ha deciso finalmente di seguire il consiglio della sacerdotessa Guenda Goria e vuole spettinarsi l'anima - F_laffy : oggi è venuta in negozio da me Guenda Goria a fare shopping - ggiuserpe : ma c re sto singolo rocco hunt elettra e guenda goria - maleducatae : elettra rocco hunt e guenda goria - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Guenda Goria e Mirko: 'Ci sposiamo a settembre, intanto abbiamo comprato una casa a Sharm' #Pomeriggio5 -