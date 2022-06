Farmaco contro l’alopecia: da oggi è realtà, via libera dell’FDA (Di sabato 18 giugno 2022) Farmaco contro l’alopecia è finalmente realtà, l’FDA proprio nelle scorse ore ha dato il via libera, serve per far ricrescere i capelli. Sembrava un processo ancora lontano eppure la scienza galoppa di giorno in giorno e proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia che di certo potrà cambiare la vita di tantissime persone che magari vivono il problema con un vero disagio. Anche Jada Pinkett Smith, la moglie dell’attore Premio Oscar Will Smith ha confessato più volte di vivere il suo problema che ormai è sotto gli occhi di tutti in modo davvero molto tragico. Ad ogni modo come riporta anche la Stampa proprio nelle scorse ore, è arrivata l’approvazione da parte della Food and Drug Administration ovvero l’FDA per il Farmaco specifico proprio per questi pazienti anche ... Leggi su chenews (Di sabato 18 giugno 2022)è finalmente, l’FDA proprio nelle scorse ore ha dato il via, serve per far ricrescere i capelli. Sembrava un processo ancora lontano eppure la scienza galoppa di giorno in giorno e proprio nelle scorse ore è arrivata la notizia che di certo potrà cambiare la vita di tantissime persone che magari vivono il problema con un vero disagio. Anche Jada Pinkett Smith, la moglie dell’attore Premio Oscar Will Smith ha confessato più volte di vivere il suo problema che ormai è sotto gli occhi di tutti in modo davvero molto tragico. Ad ogni modo come riporta anche la Stampa proprio nelle scorse ore, è arrivata l’approvazione da parte della Food and Drug Administration ovvero l’FDA per ilspecifico proprio per questi pazienti anche ...

