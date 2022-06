Fantastico Berrettini: è in finale al Queen’s (Di sabato 18 giugno 2022) Matteo Berrettini infila l`ottavo successo consecutivo dal rientro nel tour e stacca il pass per la finale del "Cinch Championships", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta avviando alle battute conclusive sull`erba dello storico ed elegante Queen`s Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, in semifinale si è imposto per 64 63, in un`ora e mezza esatta partita, sull`olandese Botic van de Zandschulp, n.29 del ranking. Per Matteo è la decima finale, la seconda consecutiva al Queen`s: l`obiettivo è il settimo trofeo, il secondo di fila dopo quello conquistato domenica scorsa a Stoccarda.Domenica Berrettini si giocherà il titolo con il vincente della sfida tra il croato Marin Cilic, n.17 del ranking ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Matteoinfila l`ottavo successo consecutivo dal rientro nel tour e stacca il pass per ladel "Cinch Championships", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta avviando alle battute conclusive sull`erba dello storico ed elegante Queen`s Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, n.10 del ranking e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, in semisi è imposto per 64 63, in un`ora e mezza esatta partita, sull`olandese Botic van de Zandschulp, n.29 del ranking. Per Matteo è la decima, la seconda consecutiva al Queen`s: l`obiettivo è il settimo trofeo, il secondo di fila dopo quello conquistato domenica scorsa a Stoccarda.Domenicasi giocherà il titolo con il vincente della sfida tra il croato Marin Cilic, n.17 del ranking ...

