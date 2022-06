Fa coming out a 95 anni, Maybelle Blair: “Mi sono nascosta per troppo tempo, voi non fatelo” (Di sabato 18 giugno 2022) Non è mai troppo tardi per aprirsi con il mondo e rivelare ciò che si è veramente. Lo sa bene Maybelle Blair, ex stella del baseball americano, che ha deciso di fare coming out all’età di 95 anni. L’ex giocatrice, una delle icone della All-American Girls Professional Baseball League, lo ha rivelato durante il Tribeca Film Festival: “Mi sono nascosta per troppo tempo – ha dichiarato Maybelle Blair -, voi non fatelo“. La All-American Girls Professional Baseball League fu fondata negli Stati Uniti nel 1943. Mentre gli uomini erano impegnati in guerra, le donne si rimboccarono le maniche e decisero di fondare una lega tutta al femminile di baseball. La storia di questa lega divenne ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 18 giugno 2022) Non è maitardi per aprirsi con il mondo e rivelare ciò che si è veramente. Lo sa bene, ex stella del baseball americano, che ha deciso di fareout all’età di 95. L’ex giocatrice, una delle icone della All-American Girls Professional Baseball League, lo ha rivelato durante il Tribeca Film Festival: “Miper– ha dichiarato-, voi non“. La All-American Girls Professional Baseball League fu fondata negli Stati Uniti nel 1943. Mentre gli uomini erano impegnati in guerra, le donne si rimboccarono le maniche e decisero di fondare una lega tutta al femminile di baseball. La storia di questa lega divenne ...

Link4Universe : Senza chiedermi niente o scrivermi, riprendendo a pezzi il discorso che ho scritto in modo personale e intimo, il C… - Link4Universe : Spesso gli adulti tirano fuori la scusa del bullismo a scuola come preoccupazione riguardo a temi come adozione da… - fattoquotidiano : L'ex-insegnante transgender si toglie la vita, il ministro D'Inca “Una storia di sofferenza” (Leggi) - ScuolaNoCovid : 'Cloe Bianco era stata sospesa dall’insegnamento nel 2015 nel suo primo giorno come docente di ruolo. La professore… - i8jh94 : RT @bajisyakis0ba: Oggi faccio coming out... ...sono TAIJUSESSUALE AMO ED AMERÒ LUI E KE SUE GIGATETTE. #TokyoRevengers -