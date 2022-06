F1: Canada; Alonso il più veloce nelle 3/e libere (Di sabato 18 giugno 2022) Fernando Alonso su Alpine è stato il più veloce della terza e ultima sessione di prove libere a Montreal condizionate dalla pioggia. Alle spalle di Alonso, Gasly, Vettel, Ocon, Ricciardo, Norris, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Fernandosu Alpine è stato il piùdella terza e ultima sessione di provea Montreal condizionate dalla pioggia. Alle spalle di, Gasly, Vettel, Ocon, Ricciardo, Norris, ...

Tuttipazziperi1 : Il pilota dell'Alpine ha cambiato traiettoria più volte per difendersi da @ValtteriBottas tra le curve 10 e 12 nel… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Canada 2022, Statistiche: Alonso in prima fila dopo dieci anni, batte il record di Andretti ? di Marco Colletta ?? http… - P300it : F1 | GP Canada 2022, Statistiche: Alonso in prima fila dopo dieci anni, batte il record di Andretti ? di Marco Col… - Alonsista40 : RT @fuoripistanet: Un problema al motore ha compromesso il risultato di Fernando Alonso - fuoripistanet : Un problema al motore ha compromesso il risultato di Fernando Alonso -